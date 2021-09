Classificado, Criciúma irá poupar jogadores pendurados em clássico na última rodada da primeira fase – Futebol Interior

Criciúma, SC, 23 (AFI) – Com a classificação garantida para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Criciúma deve poupar alguns jogadores no clássico catarinense contra o Figueirense, fora de casa, neste sábado (25), às 17h, no Estádio Orlando Scarpelli. Pelo menos foi isso que confirmou o técnico Paulo Baier, que não mandará a campo os jogadores que estão pendurados com dois cartões amarelos.

“Esses jogadores que estavam pendurados na Série C eu aproveitei para usar na Copa Santa Catarina, onde precisávamos de um bom resultado e conseguimos. Agora, eles ficarão em Criciúma neste final de semana já pensando na segunda fase. Enquanto isso, vou dar chances para outros jogadores”, confirmou o comandante.

Ao todo, dez jogadores estão com dois cartões amarelos na Série C: Alemão Teixeira, Arlison, Dudu Figueiredo, Dudu Vieira, Eduardo, Gustavo, Henan, Hygor, Jessé e Silvinho. Conforme o regulamento da CBF, após o fim da primeira fase, os cartões amarelos serão zerados. Desde que o terceiro cartão ou o vermelho aconteça na última rodada.

Na quarta colocação, com 30 pontos, o Criciúma pode terminar a fase classificatória com a segunda melhor campanha do Grupo B.