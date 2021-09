Classificado, Tombense anuncia zagueiro ex-CAV e meia que conquistou o acesso pelo Brusque – Futebol Interior

Tombos, MG, 20 (AFI) – Com a classificação garantida para a próxima fase, o Tombense confirmou as chegadas de mais dois reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. São eles: o zagueiro Mateus Buiate e do meia-atacante Jefferson Renan, que já estão a disposição do técnico Rafael Gunaes.

O defensor, de 20 anos, estava no Votuporanguense, onde disputou o Paulista A3 no primeiro semestre. Já no ano passado, emprestado pelo CAV, ele defendeu o Santa Cruz no Brasileirão de Aspirantes.

Já Jefferson Renan, tem 28 anos e estava no Boavista-RJ. Em 2020, jogou a Série C pelo Brusque, onde conseguiu o acesso.Também tem passagens por Porto-PE, Náutico, Uberlândia-MG, Flamengo-PE e Almirante Barroso-SC.

Na última rodada, buscando a liderança do Grupo A, a Tombense que soma 27 pontos, encara o Volta Redonda-RJ, no Estádio Raulino de Oliveira, às 17h, de sábado (25). O rival ainda corre por fora na briga pela classificação.