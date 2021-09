Classificados na Série D, tropeço do Guarani e muito mais; Confira TODOS os jogos do sábado! – Futebol Interior

Campinas, SP, 04 (AFI) – O “sabadão” no mundo do futebol foi muito movimentado. Tivemos mais uma derrota do Santos, quatro gols de Rodallega, o tropeço do Guarani com um jogador a mais, a vitória do Botafogo na Série B, mais uma rodada da Segundona, além de confrontos definidos na próxima fase da Série D. E também rolou jogos no Campeonato Argentino e muito mais.

CONFIRA OS JOGOS DO SÁBADO:

Brasileiro Série A

Bahia 4 x 2 Fortaleza

Cuiabá 2 x 1 Santos

Brasileiro Série B

Remo 0 x 1 Botafogo

Náutico 1 x 1 Guarani

Operário 0 x 1 Vitória

Brasileiro Série C

Grupo A

Volta Redonda 2 x 0 Ferroviário

Floresta 1 x 2 Altos

Jacuipense 0 x 1 Manaus

Grupo B

Paraná 2 x 0 Criciúma

Botafogo-SP 1 x 4 Novorizontino

Grupo A2

Moto Club-MA 3 x 0 Tocantinópolis-TO

Paragominas-PA 2 x 1 Guarany de Sobral-CE

Palmas-TO 0 x 0 Imperatriz-MA

4 de Julho-PI 1 x 0 Juventude-MA

Grupo A5



Porto Velho-RO 0 x 2 União-MT

Nova Mutum-MT 1 x 0 Aparecidense-GO

Gama-DF 4 x 1 Jaraguá-GO

Goianésia-GO 1 x 1 Brasiliense-DF

Grupo A7

Santo André 1 x 2 Bangu-RJ

Madureira-RJ 1 x 2 Inter de Limeira

Cianorte-PR 0 x 0 Portuguesa

São Bento 0 x 1 Boavista-RJ

Grupo A8



Marcílio Dias-SC 3 x 2 Aimoré-RS

Joinville-SC 3 x 1 FC Cascavel-PR

Caxias-RS 1 x 1 Juventus-SC

Esportivo-RS 4 x 1 Rio Branco-PR

ARGENTINO

Rosário Central 1 x 2 Boca Juniors

Atlético Tucaman 0 x 0 Arsenal de Sarandí

Lanús 1 x 1 Sarmiento

Colón 1 x 1 Newell’s Old Boys

Platense 1 x 1 San Lorenzo

ACREANO

Andirá 4 x 2 Plácido de Castro

PAULISTA SUB-17

Inter de Bebedouro 2 x 3 América

Monte Azul 0 x 2 Batatais

I9 Football Tech 4 x 4 Comercial

Novorizontino 5 x 0 Santacruzense

Comercial Tietê 4 x 1 Taquaritinga

União de Iacanga 4 x 2 Ferroviária

Ponte Preta 1 x 0 Red Bull Bragantino

Mogi Mirim 0 x 1 Itapirense

União São João 2 x 5 Brasilis

Corinthians 7 x 0 Rio Branco

Independente 1 x 3 União Barbarense

Salto 3 x 3 Guarani

São Paulo 5 x 1 Desportivo Brasil

SKA Brasil 1 x 0 Grêmio Osasco

SC Brasil 1 x 2 Ituano

Palmeiras 2 x 1 ECUS

São José 1 x 0 Nacional

Guarulhos 2 x 1 Flamengo

Santos 1 x 1 Jabaquara

Ibrachina 2 x 0 São Caetano

PAULISTA SUB-15

Inter de Bebedouro 5 x 2 América

Monte Azul 3 x 4 Batatais

I9 Football Tech 0 x 1 Comercial

Novorizontino 4 x 0 Santacruzense

Comercial Tietê 2 x 1 Taquaritinga

União de Iacanga 0 x 2 Ferroviária

Ponte Preta 0 x 1 Red Bull Bragantino

Mogi Mirim 2 x 1 Itapirense

União São João 3 x 2 Brasilis

Corinthians 9 x 0 Rio Branco

Independente 0 x 0 União Barbarense

Salto 2 x 2 Guarani

São Paulo 4 x 0 Desportivo Brasil

SKA Brasil 4 x 0 Grêmio Osasco

SC Brasil 1 x 1 Ituano

Palmeiras 4 x 1 ECUS

São José 0 x 2 Nacional

Guarulhos 2 x 4 Flamengo

Santos 2 x 0 Jabaquara

Ibrachina 2 x 1 São Caetano

Brasileiro SUB-20

Atlético-GO 1 x 0 Sport

Grêmio 0 x 3 Vasco

Internacional 4 x 0 Santos

América-MG 2 x 0 Fortaleza

SEGUNDONA

Catanduva 1 x 1 Inter de Bebedouro

XV de Jaú 2 x 1 Grêmio Prudente

Mauaense 1 x 1 Paulista

Manthiqueira 0 x 0 União Suzano

ECUS 0 x 2 União Mogi

ELIMINATÓRIAS

Finlândia 1 x 0 Cazaquistão

Irlanda 1 x 1 Azerbaijão

Sérvia 4 x 1 Luxemburgo

Letônia 0 x 2 Noruega

Chipre 0 x 2 Rússia

Eslovênia 1 x 0 Malta

Escócia 1 x 0 Moldávia

Israel 5 x 2 Áustria

Ilhas Faroe 0 x 1 Dinamarca

Ucrânia 1 x 1 França

Gibraltar 0 x 3 Turquia

Holanda 4 x 0 Montenegro

Eslováquia 0 x 1 Croácia

AMAPAENSE

São Paulo 0 x0 Trem

CAMPEONATO MINEIRO – MÓDULO II

Tupynambas 0 x 0 Nacional

CAMPEONATO PARANAENSE – 2ª DIVISÃO

PSTC 3 x 1 Araucária

União 1 x 1 Apucarana

Nacional 3 x 3 Prudentópolis

Andraus Brasil 1 x 1 Iguaçu

Independente São Joseense 1 x 1 Verê

CAMPEONATO CATARINENSE – SÉRIE B

Caçador 0 x 0 Inter de Lages

Atlético Catarinense 0 x 2 Guarani