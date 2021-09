Claudia Raia sobre ex-affair: ‘Já fingi desmaio no motel’

Claudia Raia revelou nesta semana uma história inusitada que vivenciou na juventude. A atriz, de 54 anos, contou tem fetiche por pés. “Já fingi desmaio no motel. Gosto de reparar os pés, mas marquei com o bofe na praia e ele não foi. Nos encontramos apenas à noite. Na hora que ele tirou o sapato no motel… Não tinha como, não dava”, contou a atriz em entrevista ao programa Rock a 3 na rádio Kiss FM.

De acordo com Claudia, ela se esquivou mesmo do rapaz. “Fiz uma cena, falei que estava passando mal. Pedi para ele me levar para casa. Nunca mais saí com o bofe”, disse ela. A dançarina explicou que não gosta de pés desleixados.