Clemência dá luz a gêmeos em ‘Nos Tempos do Imperador’

Clemência (Dani Barros) dará luz a gêmeos nos próximos capítulos de Nos Tempos do Imperador’. Ela contará com a ajuda de Pilar (Gabriela Medvedovski). Será a chance dela mostrar que tem talento para virar a primeira médica do Brasil.

“Meu filho vai nascer. E agora? Não sei se estou preparado para ser pai?”, reclamará Quinzinho (Augusto Madeira). “Pilar pode fazer o parto. Ela fez o curso de parteira na Ordem Terceira”, sugerirá Jorge/Samuel (Michel Gomes).

Pilar então descobrirá que a conhecida na verdade espera gêmeos. “Tem mais um! Meu primeiro parto, e de gêmeos. Santo Deus. Não estou acreditando”, comentará.