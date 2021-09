Cleo Pires e marido curtem passeio apaixonado nas Maldivas

Cleo Pires e o marido, Leandro D’Lucca, fizeram um passeio romântico nas Maldivas. O empresário compartilhou vídeos do momento em que aparecerem tomando uns bons drinques e trocando beijos enquanto olham o pôr do sol sob um mar bem transparente.

Os dois estão hospedados no resort Vakkaru Maldives, com diárias em torno de 6 mil reais. Em um relacionamento desde o fim de 2020, eles oficializaram a união em julho com uma cerimônia discreta em um cartório de Minas Gerais. Por conta da pandemia eles transmitiram tudo por vídeo chamada para convidados.