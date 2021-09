Clima de romance: Larissa Manoela e André Luiz Frambach assumem que estão juntos

Os rumores de que os artistas estariam juntos começaram em julho deste ano, mas segundo André Luiz, nesta época ele e Larissa eram apenas amigos. “Quando saíram os rumores (de que estavam juntos), não existia absolutamente nada entre a gente. Depois, a gente se encontrou para conversar sobre o filme ‘Modo Avião’ e matar a saudade da galera…Somos solteiros e estamos nos conhecendo, nos permitindo”, explicou à revista Quem.

Atores viveram par romântico no filme ‘Modo Avião’ | Reprodução: Divulgação

André também pontuou que quando se aproximou de Larissa, os dois estavam solteiros. Ele terminou um namoro de dois anos com a atriz Rayssa Bratiliere em junho, pouco antes dos rumores do ‘novo relacionamento’. “Nunca ouve traição, sempre ouve muito respeito no meu relacionamento com Rayssa”, afirmou.

Já Larissa Manoela está solteira desde fevereiro deste ano, quando terminou o relacionamento com o ator Leo Cidade.