Clima esquenta e dirigentes de times da Série C trocam socos; delegação do Botafogo-PB teria sido recebida com pedras – Futebol Interior

Manaus, AM, 13 (AFI) – O clima foi quente no empate sem gols entre Manaus e Botafogo-PB, no último domingo, no estádio da Colina. Dirigentes de ambos os clubes trocaram socos após o apito final. As cenas foram flagradas pela televisão e relatadas pela arbitragem em súmula.

A confusão começou quando o ex-presidente do Botafogo-PB, Guilherme Novinho, acertou um tapa no rosto do direto de futebol do Manaus, Giovanni Miranda. Francisco Sales, filho de Novinho e executivo do Belo, tentou intervir, mas acabou entrando na briga.

Francisco Sales chegou a relatar que a delegação do Botafogo foi recebida com pedras e bombas por alguns membros de uma torcida organizada do Manaus. O dirigente garantiu que o mesmo ocorreu no trajeto de volta à Paraíba.

Manaus e Botafogo empataram por 0 a 0

Ao ‘Globo Esporte”, Giovanni Miranda afirmou que o Manaus irá divulgar ainda nesta segunda-feira uma nota de repúdio e condenou a atitude dos dirigentes do Botafogo, que teriam chamado o time amazonense de ‘merda’.

Confira o relato do árbitro Thiago Luis Scarascati:

“Aos 30 minutos do segundo tempo, o sr Giovanni Alves da Silva, vice-presidente do Manaus FC (identificado pelo delegado da partida), foi retirado da arquibancada por estar contestando as decisões da arbitragem aos gritos.

Após o término da partida, o sr. Francisco de Sales p. Neto, supervisor da equipe do Botafogo FC, adentrou ao campo de jogo por uma escada de acesso às arquibancadas e iniciou uma discussão verbal com o sr Giovanni Miranda Filho, diretor de futebol da equipe Manaus FC, que também havia adentrado o campo de jogo pela mesma escada de acesso à arquibancada. Essa discussão desencadeou numa confusão generalizada.

Destaco ainda que dirigentes de ambas as equipes e atletas da equipe do Manaus FC tentaram impedir que a confusão continuasse, com exceção do atleta de número 9, sr. Rafhael Lucas Oliveira da Silva (vide relato em expulsões). Informo ainda, que quando a equipe de arbitragem deixava o campo de jogo, pessoas credenciadas, porém não identificadas e que ocupavam o espaço destinado a equipe do Manaus na arquibancada, gesticularam e protestaram em direção a equipe de arbitragem.”

Veja o vídeo:

Fim de jogo com muita confusão na Colina. Segundo um dirigente do Manaus, um dirigente do Botafogo teria chamado o Manaus de “time de merda”. Após isso começou a confusão. Rafhael Lucas acabou expulso #TrColina pic.twitter.com/cPWy4jjsEe — Rômulo Almeida (@_AlmeidaRomulo) September 12, 2021