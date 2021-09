Climão! Luísa volta de viagem aos EUA e confronta Pilar em ‘Nos Tempos do Imperador’

Em Nos Tempos do Imperador, Pilar (Gabriela Medvedovski) foi embora do Brasil pensando que seu ex-noivo Jorge/Samuel (Michel Gomes) tinha um caso com Luísa (Mariana Ximenes).

No capítulo desta terça, 21/9, ao retornar de viagem, a médica dará de cara com a Condessa e vai rolar o maior climão entre as duas!

Pilar retornará dos Estados Unidos após se formar médica e vai logo visitar a Imperatriz Teresa Cristina (Leticia Sabatella), que lhe ajudou a entrar na faculdade estrangeira.

Ao ir embora do Palácio, a jovem dará de cara com Luísa, que ela pensa ser amante do seu ex.

A Condessa ficará surpresa com o retorno de Pilar, e, para tentar desfazer o mal-entendido sobre a traição, Luísa tenta chamar a médica para uma conversa séria.

“Precisamos conversar em algum momento”, diz Luísa.

No entanto, Pilar é seca e trata logo de cortar a prosa com a ex-patroa.