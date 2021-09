Clínica de Fisioterapia oferece tratamento gratuito da fibrose cística

A Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário UniFTC Salvador, localizado na Paralela, está com vagas em aberto para o tratamento gratuito de Fibrose Cística. Segundo a fisioterapeuta e orientadora da clínica, Priscila Correia, como a maioria das pessoas que precisam do tratamento são crianças, a atuação vai acontecer de forma diferenciada a depender da idade. Crianças até 12 anos serão atendidas de forma remota e acima de 12 anos de forma presencial.