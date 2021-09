Clube da 2ª divisão do Paraibano anuncia Marcelo Paraíba como treinador – Futebol Interior

Lagoa Seca, PB, 13 (AFI) – Nesta segunda feira, o Sport Lagoa Seca, time que disputa a Segunda Divisão do Campeonato Paraibano, contratou Marcelinho Paraíba para ser seu novo treinador. O ex-jogador estava no Treze.

No clube paraibano, ele comandou o clube na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e em parte do Campeonato Paraibano.

APRESENTAÇÃO

O Carneiro, além de anunciar a chegada do seu novo comandante, que terá a missão de levar o time novamente à elite, comunicou também, através de suas redes sociais, que o elenco do clube deverá ser apresentado no dia 1º de outubro.

MONTAGEM DO ELENCO

Arthur Ferreira, diretor executivo do clube, informou que o elenco está sendo montado e nomes devem ser anunciados em breve.

É O ATUAL CAMPEÃO

Com a última edição sendo realizada em 2019, o time defende o título. Porém, em 2020, foi rebaixado e agora busca voltar a elite.