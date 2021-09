Clube da Série A divulga que 100% do elenco já está vacinado – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 28 (AFI) – Nos últimos dias, o Grêmio chegou a importante marca de estar com seu elenco 100% vacinado com pelo menos uma dose do imunizante contra a Covid-19. Além disso, todos que transitam no Centro de Treinamento do clube receberam a vacina.

A informação foi confirmada pelo departamento médico do Tricolor.

OS VACINADOS

Entram na estatística jogadores, comissão técnica e funcionários que trabalham no CT do time principal. Ou seja, categoria de base não foi contabilizada.

FALTA A SEGUNDA

Porém, o clube ressalta que alguns atletas tomara somente a primeira dose. Portanto, a imunização ainda não está completa.