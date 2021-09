Clube da Série A tem interesse em Marcelo Cirino, que rescindiu seu contrato na China – Futebol Interior

Salvador, BA, 03 (AFI) – O atacante Marcelo Cirino ex-Flamengo e Athletico-PR, rescindiu seu contrato com o Chongqing Dangdai, da China. Após a rescisão o atacante interessa ao Bahia para a sequência do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o empresário do atleta, o Tricolor de Aço, ainda não entrou em contato para contar o atacante.

TRAJETÓRIA

O jogador surgiu na base do Athletico-PR e logo subiu ao profissional. Em sua primeira passagem no Furacão, o atacante se destacou com grandes partidas, defendendo o clube em 120 jogos e marcando 29 gols. Até que em 2015, foi contratado pelo Flamengo. No rubro-negro, Marcelo fez um bom primeiro ano, ajudando o time no Brasileiro daquele ano. Mas no ano seguinte se envolveu em uma polêmica do “Bonde da Stella” e começou a receber grandes críticas da torcida.

Logo depois foi emprestado ao Internacional, mas pouco fez na equipe colorada, sendo emprestado para o Al-Nasr. Até que em 2018, voltou para o Furação e foi peça crucial na conquista inédita da Copa do Brasil. Fazendo uma jogada emblemática que terminou no gol do Rony, contra o Inter, no jogo de volta.

CAMPANHA DO BAHIA

Atualmente, o Bahia ocupa a décima sexta posição com 18 pontos, empatado em pontos com o América-MG, que é a primeira equipe dentro do Z4. O Tricolor voltará a campo contra a forte equipe do Fortaleza, neste sábado às 21h, no estádio de Pituaçu.