Clube que esteve nas oitavas da Libertadores em 2007 é rebaixado à Série D do Brasileirão – Futebol Interior

Curitiba, PR, 18 (AFI) – Impensável, mas aconteceu. Em apenas 14 anos, o Paraná Clube chegou à Série A do Campeonato Brasileiro e disputou as oitavas de final da Libertadores, mas no outro lado da moeda, acumulou rebaixamentos e chegou ao fundo do poço ao cair pela primeira vez em sua história à Série D.

O descenso foi confirmado antes mesmo do Tricolor entrar em campo pela 17ª e penúltima rodada da Série C. Vice-lanterna, o Paraná caiu com a vitória do São José, por 1 a 0, sobre o também degolado Oeste, em Barueri, neste sábado. O Paraná tem 13 pontos, seis a menos do que o Mirassol, mas não alcança os rivais por causa do número de vitórias (6 a 3).

Esse foi o terceiro rebaixamento do Paraná nos últimos quatro anos. O Paraná esteve na Série A em 2018, quando caiu para a Série B. O descenso para a Série C ocorreu em 2020 e, agora, a Gralha volta a ser abatida. O século XXI, aliás, foi intenso para o Paraná Clube.

ALTOS E BAIXOS!

Campeão paranaense em 2006, o Tricolor disputou a Copa Sul-americana em 2004 e 2007, chegou às oitavas de final da Libertadores em 2007 – graças ao sexto lugar na Série A em 2006 -, além do acesso na Série B em 2017. Depois, porém, o time entrou em parafusos e foi até mesmo rebaixado no Paranaense em 2011, sendo campeão da Segundona em 2012.

“Nós todos estamos conscientes da gravidade da situação em que nosso clube se encontra. Quando coloquei meu nome à disposição dos associados como candidato à presidência, eu tinha plena consciência dessa realidade. Uma realidade que poderia assustar qualquer um. Menos a mim e aos integrantes da nossa chapa”, escreveu o presidente Rubens Ferreira, que assumiu o clube na terça-feira.

Agora, o Paraná cumprirá tabela nas últimas duas rodadas da Série C. O penúltimo jogo acontece neste sábado, às 19 horas, contra o Novorizontino, em Novo Horizonte.