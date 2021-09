Clube recorre à base e terá apenas três reservas em jogo de despedida – Futebol Interior

Caracaraí, RR, 03 (AFI) – Já eliminado do Campeonato Brasileiro Série D, o GAS-RR terá apenas três reservas na partida de despedida da competição, diante do Penarol-AM.

RECORREU À BASE

Após a eliminação, o clube sofreu com a saída de cinco atletas. São eles: o goleiro Saul, o zagueiro Pastor, o lateral-direito Tayuri, o lateral-esquerdo Kayo Fernando e o meio-campista Tiago Amazonense.

Sem alternativa, o técnico Sérgio Gois precisou recorrer às categorias de base. Breno e Gabriel Galvão foram promovidos da equipe sub-20 e vão para o jogo.

SITUAÇÃO DO GRUPO

O GAS ocupa a spetima colocação do Grupo A1, com nove pontos. Foram apenas duas vitórias em 13 partidas disputadas. O jogo diante do Penarol está marcado para este domingo, às 17h, fora de casa.