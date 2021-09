Clube tenta liberação de público para fase mata-mata – Futebol Interior

Rondonópolis, MT, 7 (AFI) – O União Rondonópolis, através de seu presidente, Reidner Souza, vai tentar a liberação da presença de público na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O estádio Luthero Lopes receberia parte da torcida.

O presidente já comunicou a CBF para conseguir o aval para conseguir que 30% do estádio que comporta 18 mil pessoas receba público.

MEDIDAS DISTINTAS

A CBF tem medidas diferentes para as quatro divisões dentro do país, sobre a volta do público. Na Série A, , há um acordo entre os 20 clubes que haverá liberação de público nos estádios em decisão unânime entre os times, já que os protocolos dos estados com representantes na elite são distintos e o momento ainda é de cautela por causa do grande número de brasileiros que não receberam nem a primeira dose da vacina.

E NA D?

Por se tratas de um campeonato menor e com equipes maio da região do interior,há uma flexibilização maior e mais acessível para os clubes classificados ao mata-mata.