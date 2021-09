Clubes definem data do retorno do público nos jogos do Brasileirão! Confira no FI! – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 28 – O Campeonato Brasileiro voltará a ter público nos estádios a partir deste final de semana. Em reunião virtual realizada na tarde desta terça-feira, 18 dos 20 clubes da Série A aprovaram a medida. O Athletico-PR foi o único a defender portões fechados até o fim da competição, enquanto o Flamengo não quis participar do conselho técnico que aprovou a medida.

A liberação de público era dada como certa até esta segunda-feira, mas no fim da tarde do mesmo dia o governo da Bahia vetou o retorno das torcidas às arenas do Estado. Assim, havia incerteza sobre a decisão porque já estava previamente acordado que os portões dos estádios só seriam abertos quando todos os clubes pudessem contar com suas torcidas.

Para resolver o imbróglio, Bahia e Santos terão seus jogos diante de Ceará e Fluminense adiados – o governo paulista autorizou o retorno da torcida apenas a partir da próxima segunda-feira. O Palmeiras, que enfrenta o Juventude, e o Bragantino, que recebe o Corinthians, preferiram manter a tabela e jogarão com os portões fechados na próxima rodada.

No conselho técnico virtual realizado nesta terça-feira, o Athletico-PR foi o único clube que se manifestou contrário ao retorno da torcida. O Flamengo, por sua vez, não teve representantes na reunião. O clube carioca já havia se ausentado do último conselho técnico por considerar que não cabia à CBF ou aos clubes definir pela presença ou não de público nos estádios.

A Série A era a única das quatro divisões do Brasileirão que ainda não tinha autorização para público. Os conselhos técnicos das Séries B e C já haviam liberado a presença de torcida. Na Série D, uma portaria da CBF também já autorizava jogos com público.