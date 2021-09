CMOC tem empregos pelo país; veja cargos e localidades

CMOC está com NOVAS vagas de emprego disponíveis para profissionais de diferentes especializações em Catalão (GO), Ouvidor (GO) e Cubatão (SP). Dentre as oportunidades, há chances exclusivas para PCDs. Veja, a seguir, todas as informações!

CMOC anuncia vagas de emprego para municípios de Goiás e São Paulo

A CMOC divulgou NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para contratação de colaboradores de diversas áreas de atuações em Catalão (GO), Ouvidor (GO) e Cubatão (SP). Confira os cargos ofertados:

Engenheiro Minas Pl – Ouvidor;

Engenheiro Minas Pl – Exclusivo para PCD – Ouvidor;

Auxiliar de Produção – Catalão;

Auxiliar de Produção – Exclusivo para PCD – Catalão;

Engenheiro de Operação de Mina Sr – Ouvidor;

Engenheiro de Operação de Mina Sr – Exclusivo para PCD – Ouvidor;

Coordenador Área Britagem – Ouvidor;

Coordenador Área Britagem – Exclusivo para PCD – Ouvidor;

Engenheiro de Meio Ambiente Pleno – Cubatão;

Engenheiro de Meio Ambiente Pleno – Exclusivo para PCD – Cubatão.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades disponíveis na CMOC, os candidatos devem acessar o site de participação, atentar-se a todos os requisitos informados pela empresa e, cadastrar o currículo em candidate-se.

Ainda, além da remuneração compatível com o cargo, a empresa disponibiliza benefícios como vale alimentação, programa de treinamentos, auxílio fretado, convênio médico, convênio odontológico, participação de lucro, refeitório, auxílio farmácia, previdência privada e seguro de vida.

