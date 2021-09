Coca-Cola tem 300 empregos exclusivos para MULHERES

A Coca-Cola está com um novo projeto de mentoria exclusivo para mulheres. O intuito é encorajar e capacitar as trabalhadoras que não estão dentro da indústria profissional. As inscrições para o programa podem ser feitas até hoje (12)! Veja, a seguir, as orientações!

Coca-Cola com 300 vagas para mulheres

Com o intuito de aumentar a presença feminina dentro do mercado de bebidas, a Coca-Cola FEMSA, maior engarrafadora da marca no mundo, está ofertando 300 oportunidades de mentoria para encorajar e capacitar mulheres que estão fora da indústria.

Quando o programa terminar, as mulheres irão disputar 50 cargos de supervisora de merchandising em diferentes estados, incluindo Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Veja os requisitos que as candidatas devem possuir para concorrer as 50 oportunidades:

Formação superior nos cursos de Marketing, Administração, Economia e áreas relacionadas;

Capacidades interpessoais: influência, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, inovação, negociação, adaptabilidade, foco no cliente e visão global;

Experiência no segmento comercial/vendas seja em programas voluntários ou pessoais;

Experiência de, no mínimo, três anos liderança de times/equipes;

Nível intermediário em espanhol e/ou inglês;

Habilidades técnicas em Access, Excel e SAP;

CNH: categoria B;

Residir nas cidades onde há vagas em aberto ou ter disponibilidade para fazer uma mudança.

O projeto será gratuito e administrado pela startup “Se candidate, Mulher!”, sendo que quatro encontros serão realizados. No total, as candidatas terão 12 horas de aulas de preparação para o processo seletivo da empresa de bebidas. Com isso, esses encontros serão desenvolvidos exclusivamente para essa finalidade.

Nessas aulas, as participantes verão assuntos que englobam elaboração de currículo, gestão de tempo, autoconhecimento, elaboração de perfis na plataforma LinkedIn e desenvolvimento de oratória e comunicação.

Como se candidatar

As inscrições podem ser feitas através do link e se encerram hoje, 12 de setembro. Basta preencher o formulário da empresa e seguir o sistema intuitivo de participação.

