Coca-Cola tem 60 novos empregos neste início de semana

A Coca-Cola está iniciando a semana com novas oportunidades de emprego pelo país. São mais de 60 cargos disponíveis com muitos benefícios aos novos contratados. A empresa está buscando perfis comprometidos com o sucesso de todas as atividades. Veja, a seguir, como se candidatar a uma das vagas!

Coca-Cola abre empregos pelo país

A empresa oferece auxílio estacionamento, plano médico e odontológico, cooperativa de crédito, participação nos lucros, vale alimentação, vale transporte, home office, cesta de Natal, café da manhã na empresa, auxílio farmácia e muito mais. Saiba quais são os cargos anunciados neste início de semana pela Coca-Cola!

Assistente Administrativo;

Analista Automação Sr;

Mecânica / Mecânico de Manutenção de Equipamentos;

Analista Tecnologia Informação Pleno;

Técnica/Técnico Segurança do Trabalho;

Analista de Execução Sr Digital;

Promotor (a) de Vendas;

Auxiliar de Manutenção – Ativos de Mercado;

Técnico de Manutenção de Ativos de Mercado;

Especialista em Planejamento Estratégico (Knowledge & Insights);

Analista Informações Sr;

Vendedor Pl;

Supervisora / Supervisor de Merchandising;

Vendedora / Vendedor Jr;

Coordenador (a) de Compras e Análises Financeiras;

Vendedora ou Vendedor;

Assistente de Faturamento;

Analista Sênior RH (Folha de Pagamento);

Supervisora (o) Produção;

Operadora(o) Maquina;

Executivo(a) de Trade Cerveja e Alcóolicos;

Lubrificador Industrial;

Analista Informações Jr;

Conferente Administrativo;

Ajudante Operacional;

Promotora e Promotor de Vendas;

Supervisor (a) de Merchandising;

Auxiliar de Entregas;

Motorista Entregador (a);

Promotor(a) – CNH B e Carro Próprio;

Executiva (o) Brand Ambassador;

Coordenador (a) de Planejamento Financeiro;

Pesquisador(a);

Técnico de Manutenção Elétrica;

Executivo – Cerveja New Partners;

Técnico (A) Manutenção (Mecânica) Pl ‘Temporário’.

Como se inscrever

Para se inscrever, os candidatos podem acessar a página de inscrição e cadastrar currículo atualizado. A Coca-Cola está contratando novos profissionais que possam colaborar com o sucesso de todas as atividades disponíveis na empresa, com proatividade e pontualidade em todas as solicitações.

