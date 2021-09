Com 99,93% de chance de queda, Paraná tenta milagre contra o Novorizontino – Futebol Interior

Curitiba, PR, 17 (AFI) – Praticamente rebaixado, com 99,93% de chances de queda, o Paraná visita o Novorizontino neste sábado, às 19h, no estádio Jorjão. O confronto é válido pela 17° e penúltima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Faltando dois jogos, o Tricolor ocupa a vice-lanterna do Grupo B, com apenas 13 pontos.A única combinação que evitaria a queda seria vencer os dois jogos restantes, o São José-RS perder seus dois jogos e o Tricolor ainda tirar uma diferença de seis gols no saldo.

SUSPENSOS

Para o confronto chave, o treinador Jorge Ferreira terá três baixas confirmadas. Tratam-se de Luan, Bryan e Moisés Gaúcho, todos suspensos. O zagueiro Luan e o volante Moisés Gaúcho estão suspensos por terem sido expulsos na derrota para o Mirassol. Enquanto que o lateral-esquerdo Bryan fica fora pelo terceiro cartão amarelo.

RETORNO

Em compensação, Vinícius Guarapuava volta após ter cumprido suspensão na rodada passada. Ele deve entrar na zaga.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O time deve entrar em campo com: Bruno Grassi; Paranhos, Léo Pettenon, Guilherme Lacerda e Danilo; Kriguer, Lucas Sene e Sillas; Vinícius Moura, Gustavo França e Ebere.