Com Alyson integrado, Sampaio inicia preparação para encarar o Remo – Futebol Interior

São Luís, MA, 29 (AFI) – Após regressar do Rio de Janeiro, onde enfrentou o Botafogo pela 26ª rodada da Série B, o Sampaio Corrêa se reapresentou na tarde desta terça-feira, no CT José Carlos Macieira.

A preparação para enfrentar o Remo teve início com treino funcional e trabalho de reforço muscular na academia, seguido de movimentação com bola no campo do CT. Atividades movidas por um sentimento único entre todos os jogadores; superação.

“É uma fase difícil, afinal, é ruim ficar sem vencer, mas nossa equipe está fechada, temos condições de dar a volta por cima e batalhar por uma vitória na próxima partida”, declarou o atacante Pimentinha, demonstrando confiança no trabalho do grupo.

A NOVIDADE JÁ CHEGOU

O treino desta terça-feira contou com uma novidade. O lateral esquerdo Alyson desembarcou em São Luís e já iniciou os treinamentos com os demais companheiros, após passar por todos os exames clínicos e físicos.

Agora, o departamento de futebol vai trabalhar para colocá-lo à disposição da comissão técnica já neste jogo de quinta-feira contra o Remo, no Estádio Castelão.

FIM DA PREPARAÇÃO

A preparação será finalizada nesta quarta-feira, a partir das 15h00, como outra atividade no CT. Em seguida, os relacionados para o jogo já entram em regime de concentração.