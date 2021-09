Com apenas oito anos de fundação, Manaus-AM é sensação do campeonato e luta pelo acesso – Futebol Interior

Manaus, AM, 22 (AFI) – O Manaus-AM faz boa campanha em sua segunda participação no Campeonato Brasileiro da Série C. O time, fundado em 2013, ocupa o terceiro lugar do Grupo A e depende apenas de si para avançar até a segunda fase e seguir na luta pelo acesso.

Com 26 pontos, a equipe tem sete vitórias, cinco empates e cinco derrotas. A equipe tem o melhor ataque do grupo, com 21 gols marcados. No entanto, a defesa é um ponto fraco e já sofreu 23 gols, sendo a segunda pior do campeonato.

HISTÓRIA

A história do Manaus começou na segunda divisão do Campeonato Amazonense em 2013, ano de sua fundação. O time sagrou-se campeão e garantiu o acesso para a primeira divisão estadual.

A partir daí a equipe já conquistou quatro campeonatos estaduais (2017,2018, 2019 e 2021), já foi semifinalista da Copa Verde (2018 e 2020) e conquistou o acesso para a Série C ao ser vice-campeão da Série D em 2019.

Na primeira participação da equipe na terceira divisão, em 2020, o Gavião Real ficou em décimo lugar. Já neste ano, a equipe tem a oitava melhor campanha e está a apenas um empate de garantir vaga na segunda fase.

O JOGO

A partida que pode manter viva as esperanças de acesso do Manaus-AM para a Série B é no próximo sábado, às 17h, no estádio Curuzu, em Belém-PA, contra o Paysandu-PA. Basta um empate para o time ficar entre os quatro primeiros do Grupo A e avançar. Em caso de derrota, será preciso torcer para que o Botafogo-PB perca para o já rebaixado Santa Cruz-PE ou que o Ferroviário-CE não vença o Floresta-CE em clássico local.