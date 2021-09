Com atacante do Ypiranga-RS disparado entre os classificados, confira como está a briga pela artilharia da Série C. Veja aqui! – Futebol Interior

Campinas, SP, 30 (AFI) – Vai começar a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, onde oito times irão brigar por quatro vagas do tão sonhado acesso e apenas um irá se sagrar campeão. Aliado a isso, a briga pela artilharia também deve esquentar nas próximas rodadas, mesmo com o atacante Quirino, do Ypiranga, isolado na liderança com nove gols.

Até por conta disso, o Portal Futebol Interior preparou especial, para você, internauta, ficar por dentro de tudo. Já o principal rival direto pela artilharia: Manoel, do Altos, com oito gols já está fora da competição. Além de ter sido negociado com o Vitória, seu clube já está eliminado.

No ranking dos jogadores com seis gols, apenas Everton Galdino da Tombense ainda tem o time vivo na briga pela vaga. Já Cláudio Maradona, do São José e Pipico, do Santa Cruz, não tem mais chances de balanças às redes pela Série C.

CONFIRA OS PRINCIPAIS GOLEADORES DA SÉRIE C:

9 GOLS

Ypiranga-RS – Quirino

8 GOLS

Altos-PI – Manoel

6 GOLS

Tombense-MG – Everton Galdino

São José-RS – Cláudio Maradona

Santa Cruz-PE – Pipico

5 GOLS

Ituano-SP – Thiago Marques

Altos-PI – Betinho

Figueirense-SC – Bruno

Tombense-MG – Rubens

Manaus-AM – Vanilson

