Com atacante suspenso e goleiro machucado, Altos visita o Santa Cruz – Futebol Interior

Teresina, PI, 10 (AFI) – Ainda sonhando com a classificação e vindo de uma vitória fora de casa, o Altos visita o Santa Cruz neste sábado, às 17h, no Estádio do Arruda. A equipe está a quatro pontos do G4. O duelo é válido pela 16° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O time ocupa a sétima posição com 18 pontos. Ferroviário e Botafogo-PB separam a equipe da zona de classificação.

COM MISTÉRIOS

O treinador Paulinho Kobayashi fez mistérios a respeito da escalação. O elenco alviverde fez atividade reservada no local poucas horas antes do embarque com destino ao Recife.

OS DESFALQUES

O goleiro Mondragon segue lesionado e o atacante Lucas Campos está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo contra o Floresta e agora cumpre suspensão automático.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Para o jogo, as mudanças devem ficar somente nos desfalques e deve ir a campo com: Fábio; Gean, Mimica, Reinaldo Lobo e Tiago; Neto, Diguinho e Klenisson; Jardel, Manoel e Betinho