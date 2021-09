Com autorização do Governador, Arena Castelão terá partida com público – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 17 (AFI) – Nesta sexta-feira, Camilo Santana, Governador do Ceará, anunciou a autorização de um jogo com público, como evento teste. Cerca de 10% do Castelão (6 mil pessoas) poderá comparecer desde que estejam com as duas doses da vacina.

“Vamos autorizar evento-teste com jogos no Castelão. Essa é uma demanda da Federação Cearense de Futebol (FCF) que definirá qual será o primeiro evento a ser realizado com público presencial. O Comitê deliberou por 10% da capacidade do público (cerca de seis mil pessoas), e a exigência de ter as pessoas vacinadas com as duas doses (contra Covid-19). Esse protocolo todo será construído pela Secretaria de Saúde com a FCF”, reforçou.

FORTALEZA QUER PÚBLICO

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, disse que pretende contar com os torcedores na semifinal da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG.