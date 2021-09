Com boa atuação do lateral Lucas Diogo, Brasil vence de virada no Gaúcho Sub-20 – Futebol Interior

Pelotas, RS, 26 (AFI) – O Brasil de Pelotas conquistou um belo resultado neste sábado ao derrotar o Ivoti por 2 a 1, de virada, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho Sub-20, com destaque para o lateral Lucas Diogo, que deu total segurança para o time xavante pelo lado direito de campo. Já os gols foram marcados por Patrick e Jonas.

Lucas Diogo tem apenas 19 anos e começou a carreira no Amparo. Jogou ainda nas categorias de base do Catanduva, São Caetano, até chegar no Brasil. É visto como uma das grandes promessas da equipe xavante, podendo aparecer na equipe principal a qualquer momento.

“Foi um jogo difícil. Fizemos um bom primeiro tempo, mas saímos atrás do placar. Voltamos concentrados e determinados na etapa final e conseguimos conquistar os três pontos”, falou o lateral.

Quem também teve atuação de destaque foi Gabriel Monssa, que iniciou a jogada do primeiro gol xavante.

Lucas Diogo em atuação pelo Brasil

GAÚCHO SUB-20

O Brasil de Pelotas é o quarto colocado do Grupo D do Campeonato Gaúcho Sub-20, com três pontos, mesma pontuação do Grêmio. São José e FBC Riograndense lideram com quatro.

O próximo desafio da equipe xavante é diante do Novo Hamburgo, em jogo marcado para o dia 2 de outubro, às 15h, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo.