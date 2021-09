Com bom retrospecto em casa, Júnior Rocha e Ypiranga-RS focam no confronto direto – Futebol Interior

Erechim, RS, 16 – A equipe do Ypiranga-RS, continua os treinamentos visando sua próxima partida na Série C do Brasileiro, em busca de uma vitória. Seu adversário será o Ituano, que se tornou o vice-líder do Grupo B com 31 pontos e está há um ponto a frente do time gaúcho, que com derrota para Novorizontino deixou a liderança e caiu para terceira posição.

A derrota para o Novorizontino não apaga a grande campanha do Ypiranga na competição, o time comandado pelo técnico Júnior Rocha liderou o Grupo B grande parte da competição e o objetivo do técnico Júnior Rocha é se manter entre o primeiro e segundo colocado visando vantagem de decidir em casa na próxima fase.

“A Equipe vem numa crescente dentro da competição e derrota para Novorizontino não vai tirar o brilho do trabalho realizado até aqui, pois temos mais duas partidas sendo confronto direto contra Ituano em casa e temos um bom retrospecto jogando em casa e vamos em busca de outro grande resultado para que possamos aumentar nossa pontuação dentro do grupo”, disse o treinador.

JÁ ESTÁ CLASSIFICADO

O Ypiranga conquistou sua classificação com três rodadas de antecedência e terá mais duas partidas que pode lhe dar ainda a liderança, caso vença Ituano em casa e o São José-RS fora. Com tropeço do Novorizontino, sob comando de Junior Rocha, o Canário realizou oito jogos em casa e tem ótimo retrospecto com seis vitórias, um empate e apenas uma derrota.

O treinador quer usar o fator casa em busca de uma vitória sobre Ituano na próxima rodada.

“É um confronto direto e sabemos da força do Ituano já havíamos jogando no primeiro turno é uma equipe qualificada com grandes jogadores e bem comandada pelo Mazzola, mas temos um time que sabe o que quer na competição e jogadores altamente dedicados e comprometidos em busca de um acesso inédito para clube”, disse técnico Júnior Rocha.