Com bons números no Bahia, Marcelo Ryan festeja bom momento e projeta classificação no Brasileiro de Aspirantes – Futebol Interior

Salvador, BA, 8 (AFI) – O Bahia fechou o primeiro turno da segunda fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes na vice-liderança do Grupo D. O Tricolor derrotou, na última semana, o Avaí pela terceira rodada, por 2 a 0, chegando aos seis pontos e ocupando uma vaga na zona de classificação às semifinais. O atacante Marcelo Ryan, que abriu o placar diante dos catarinenses, fez um balanço positivo da primeira metade da fase inicial da competição.

“É importante entrar nessa reta final dentro da zona de classificação. O nosso time vem mantendo consistência, com bons jogos e conquistando triunfos. Vejo que estamos num caminho certo na busca por essa classificação. Realizamos uma grande partida em casa contra o Avaí e, agora, vamos atrás de mais três pontos fora, para abrir uma distância dentro do G2” disse o atacante.

BONS NÚMEROS

No Tricolor, Marcelo Ryan tem boas marcas no ano. Além dos gols na equipe Sub-23, ele marcou cinco vezes enquanto esteve defendendo o Bahia pela equipe principal, entre a Copa do Nordeste, Sul-Americana e o Estadual. Mesmo com baixo número de jogos, ele tem um dos melhores aproveitamentos entre os profissionais, atrás apenas de Gilberto, Rodriguinho e Rossi, participando diretamente de um gol a cada 125 minutos. Para manter a média, o atacante destaca que os treinamentos diários têm sido fundamentais.

“O trabalho é o mesmo independentemente da categoria. Sempre busco dar o melhor dentro de campo, nos treinos e nos jogos. Os gols são consequência dessa dedicação no dia-a-dia. Fico feliz em estar na lista dos principais artilheiros do clube na temporada e vou trabalhar para aumentar esses números”, finalizou Marcelo.

PRÓXIMO COMPROMISSO

Na próxima rodada, o Bahia visita o Avaí na quinta-feira, dia 9, às 15h, na Ressacada. A partida abre o returno da segunda fase do Brasileiro de Aspirantes.