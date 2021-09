Com Copa Paulista e Liga dos Campeões, confira todos os jogos desta terça-feira – Futebol Interior

Campinas, SP, 14 (AFI) – A terça-feira foi movimentada no futebol tanto no Brasil quanto no mundo . O dia abriu a edição 2021 da Copa Paulista, com chuvas de gols pelo Estado. A Liga dos Campeões também deu seu brilho, principalmente com a derrota do Manchester United, com direito a gol de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo deixou o seu pelo Manchester United

Confira todos os jogos desta terça-feira:

AMAPAENSE

Santos 2 x 0 Independente

PAULISTA SUB-15

Nacional 1 x 7 Palmeiras

PAULISTA SUB-17

Nacional 1 x 6 Palmeiras

LIGA DOS CAMPEÕES

Barcelona 0 x 3 Bayern de Munique

Dínamo de Kiev 0 x 0 Benfica

Young Boys 2 x 1 Manchester United

Villarreal 2 x 2 Atalanta

Sevilla 1 x 1 Red Bull Salzburg

Lille 0 x 0 Wolfsburg

Chelsea 1 x 0 Zenit

Malmo 0 x 3 Juventus

COPA PAULISTA

Velo Clube 0 x 3 Botafogo

Comercial 0 x 3 Votuporanguense

Noroeste 0 x 1 São Bento

XV de Piracicaba 3 x 0 Rio Claro

EC. São Bernardo 2 x 0 Santos

Portuguesa 2 x 1 Juventus

Taubaté 1 x 2 Atibaia

COPA DO BRASIL

Santos 0 x 0 Athletico (em andamento)

BRASILEIRO SUB-20

Palmeiras 3 x 3 Grêmio

ARGENTINO

Boca Juniors 0 x 0 Defensa y Justicia (em andamento)

Talleres 2 x 1 Platense

Arsenal de Sarandí 0 x 0 Colón

Central Córdoba 2 x 0 Atlético Tucumán

CAMPEONATO GAÚCHO A2

São Paulo 0 x 0 Guarany de Bagé

Bagé 1 x 2 Inter de Santa Maria

Guarani de Venâncio Aires 3 x 0 São Gabriel