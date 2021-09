Com Corinthians campeão do Brasileirão Feminino, confira TODOS os RESULTADOS deste DOMINGO – Futebol Interior

Campinas, SP, 26 (AFI) – Como é de costume, o domingo (26) foi um prato cheio para os amantes do futebol, com grandes jogos do começo ao fim do dia. O maior destaque ficou para o Corinthians que bateu o Palmeiras na final e se sagrou campeão do Brasileiro Feminino. Na elite masculina, Juventude, Fluminense, Internacional, Athletico-PR e Fortaleza conquistaram bons resultados.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. O domingo (26) ainda teve jogos da Série B, Série D, Segundona Paulista, Internacionais e muito mais.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTE DOMINGO (26):

BRASILEIRÃO

América-MG 1 x 1 Flamengo

Juventude 3 x 0 Santos

Fluminense 2 x 1 Red Bull Bragantino

Internacional 2 x 0 Bahia

Athletico-PR 4 x 2 Grêmio

Sport 0 x 1 Fortaleza

Atlético-GO 0 x 0 Cuiabá-MT

SÉRIE B

Cruzeiro 1 x 2 CSA

Botafogo 2 x 0 Sampaio Corrêa-MA

Ponte Preta 1 x 0 Brasil-RS

SÉRIE D

4 de Julho-PI 1 x 1 ABC-RN

Uberlândia-MG 1 x 0 Joinville-SC

Cianorte-PR 0 x 0 Aparecidense-GO

América-RN 1 x 0 Moto Club-MA

BRASILEIRO FEMININO

Corinthians 3 x 1 Palmeiras

BRASILEIRO SUB 20

Santos 1 x 0 Flamengo

Fortaleza 0 x 1 Vasco

Botafogo 1 x 0 Atlético-GO

Fluminense 1 x 0 América-MG

Internacional 2 x 0 Bahia

Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro

SEGUNDONA

América 0 x 5 Fernandópolis

Inter de Bebedouro 0 x 1 Catanduva

Matonense 1 x 0 Taquaritinga

VOCEM 0 x 0 Santacruzense

Osvaldo Cruz 1 x 2 Assisense

Grêmio Prudente 3 x 0 XV de Jaú

São-Carlense 1 x 1 Mogi Mirim-SP

Independente 2 x 1 São Carlos

Rio Branco 3 x 2 Itapirense

Flamengo 1 x 0 Colorado Caieiras

Barcelona 4 x 5 Guarulhos

Paulista 5 x 0 Mauaense

União Mogi 1 x 2 ECUS

Mauá 2 x 1 Atlético Mogi

União Suzano 1 x 0 Manthiqueira

PAULISTA SUB 17

São Paulo 4 x 1 Ituano

Palmeiras 3 x 1 Flamengo

PAULISTA SUB 15

São Paulo 4 x 0 Ituano

Palmeiras 4 x 1 Flamengo

ACREANO

Humaitá 2 x 1 Galvez-AC

Atlético-AC 3 x 4 Rio Branco-AC

MINEIRO SEGUNDA DIVISÃO

América de Teófilo Otoni 4 x 1 Betis

Atlético Três Corações 0 (W.O.) x 3 Santarritense

Figueirense 1 x 3 Varginha

GAÚCHO A2

Passo Fundo 2 x 0 Glória

Bagé 0 x 0 Guarani de Venâncio Aires

Lajeadense 1 x 0 Inter de Santa Maria

ALEMÃO

Bochum 0 x 0 Stuttgart

Freiburg 3 x 0 Augsburg

ARGENTINO

Unión de Santa Fé 2 x 0 Patronato

San Lorenzo (ARG) 2 x 1 Defensa y Justicia (ARG)

Independiente (ARG) 1 x 4 Godoy Cruz (ARG)

Boca Juniors (ARG) 1 x 0 Colón (ARG)

ESPANHOL

Mallorca 2 x 3 Osasuna

Barcelona 3 x 0 Levante

Rayo Vallecano 3 x 1 Cádiz

Real Sociedad 1 x 0 Elche

Betis 2 x 0 Getafe

FRANCÊS

Bordeaux 1 x 1 Rennes

Brest 1 x 2 Metz

Reims 3 x 1 Nantes

Troyes 1 x 1 Angers

Clermont 1 x 3 Monaco

Olympique 2 x 3 Lens

INGLÊS

Southampton 0 x 1 Wolverhampton

Arsenal 3 x 1 Tottenham

ITALIANO

Juventus 3 x 2 Sampdoria

Empoli 4 x 2 Bologna

Sassuolo 1 x 0 Salernitana

Udinese 0 x 1 Fiorentina

Lazio 3 x 2 Roma

Napoli 2 x 0 Cagliari

PORTUGUÊS

Santa Clara 1 x 1 Braga

Portimonense 0 x 0 Vizela