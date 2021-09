Com Covid, Marília Mendonça se comunica com filho por telefone: ‘O que mais dói’

Após voltar de uma viagem ao México, Marília Mendonça foi diagnosticada com Covid-19 e rapidamente se isolou do resto da família. Por causa do distanciamento, a cantora tem falado com seu filho, Leo, de 1 ano e 9 meses, apenas por chamadas de vídeo através do celular.

“É o que mais dói”, escreveu a sertaneja ao compartilhar através das redes sociais, uma foto em que aparece com o pequeno através de uma ligação. Marília tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde e escreveu no Twitter que está em recuperação.

“Aqui tá tudo bem meus amores. já fiz todos os exames, não há risco de complicação nenhuma, graças a Deus e graças a primeira dose da vacina que eu já tinha tomado? inclusive, atentem-se sempre a importância da vacina? só estou cumprindo o isolamento!”, escreveu.