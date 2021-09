Com desfalques importantes, Inter de Limeira encara Madureira em jogo que vale a classificação – Futebol Interior

Limeira, SP, 2 (AFI) – Neste sábado, a Inter de Limeira faz a partida que vai definir o rumo da equipe no Campeonato Brasileiro da Série D. Na última rodada, em jogo que pode definir a classificação, o time do técnico Roger visita o Madureira, no Conselheiro Galvão, às 15h.

A equipe ocupa a quinta colocação, com 16 pontos. Mesma pontuação do quarto colocado Bangu, a diferença está apenas no saldo de gols, menos três a menos quatro. A Inter pode se classificar até com um empate, caso os cariocas percam.

DESFALQUES IMPORTANTES

O técnico Roger Silva perdeu quatro titulares para o duelo decisivo. O experiente zagueiro Renan Fonseca foi novamente vetado pelo departamento médico com uma lesão na panturrilha. O lateral-esquerdo Daniel Vançan e o volante Humberto também foram vetados. Para completar, o volante Júlio Rush, um dos mais regulares do Leão na competição, recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir a suspensão automática.

MUDANÇAS

Desta forma, Helder seguirá na zaga ao lado de Balardin. A ala-esquerda será ocupada mais uma vez por Igor Tavares. No meio de campo, Emerson Muller segue como titular, enquanto o novato Vittor Moura, autor do gol da vitória no Canindé, ganha uma nova oportunidade.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Diante deste cenário, o Leão deve entrar em campo com: Rafael Pin; Elácio Córdoba, Balardin, Helder e Igor Tavares; Vittor Moura, Emerson Muller, Guilherme Pira e Gui Mendes; Igor Gabriel e Léo Reis.