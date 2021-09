Com dois jogos em casa, Criciúma aposta no 100% como mandante para se classificar – Futebol Interior

Criciúma, SC, 07 (AFI) – A três rodadas do término da fase de grupos na Série C do Campeonato Brasileiro, o Criciúma fecha o G4 do Grupo B na quarta colocação com 26 pontos, seis a mais do que o quinto colocado. Para carimbar a vaga matematicamente, o clube catarinense aposta no bom aproveitamento dentro de casa.

O Criciúma é o único, entre os 20 clubes da divisão, que ostenta 100% como mandante. São sete vitórias em sete jogos, além de 12 gols a favor e três tomados. Para aumentar ainda mais as esperanças, os dois próximos jogos do Criciúma serão no Heriberto Hülse. No sábado (11), o time do técnico Paulo Baier receberá o Botafogo, às 19 horas, e na semana seguinte (18), o desafio será diante do Mirassol, às 17 horas.

“Temos jogos em casa e, quem sabe, precisamos de uma vitória para classificar. Temos que ter calma e tranquilidade. O Criciúma vai classificar”, garantiu Baier.

Outro ponto que joga a favor do Criciúma é a matemática. Segundo o site Chance de Gol, a probabilidade de classificação do Criciúma chega a 94,7%. O clube do interior, porém, precisa encerrar a série de duas derrotas seguidas e voltar ao caminho das vitórias.