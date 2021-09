Com dois paulistas, TV Brasil transmitirá quatro jogos da segunda fase – Futebol Interior

Campinas, SP, 08 (AFI) – A TV Brasil confirmou a transmissão de quatro partidas na segunda fase do Campeonato Braisleiro Série D. Neste primeiro final de semana, os jogos escolhidos foram Bangu-RJ x Joinville-SC, no sábado, e Brasiliense-DF x Ferroviária-SP, no domingo.

Os jogos de volta ocorrerão entre os dias 17 e 20 de setembro. No sábado (18), a TV Brasil transmitirá Portuguesa-SP x Caxias-RS, no Canindé, em São Paulo, às 16h. Na sequência, no domingo (19), a emissora transmite Castanhal-PA) x Moto Club-MA no Modelão, às 15h.

REGULAMENTO

A partir da segunda fase, a Série D será decidida em mata-mata, com dois jogos, sem vantagem de gol fora de casa. O time de melhor campanha faz o segundo jogo como mandante.

Os grupos recebem nomes, pois define o cruzamento na terceira fase (oitavas de final). Os chaveamentos são: B1 x B6, B2 x B5, B3 x B8, B4 x B7, B9 x B14, B10 x B13, B11 x B16, B12 x B15.