Com empate cheio de emoções no Brasileirão, confira TODOS os RESULTADOS desta SEGUNDA-FEIRA – Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – A semana começou daquele jeito para os amantes do futebol, com diversos jogos e muita bola na rede. No Brasil, o maior destaque ficou para o empate por 2 a 2 entre Cuiabá e Fluminense pela 21ª rodada do Brasileirão. Depois de abrir dois a zero no placar, o time carioca não conseguiu segurar a pressão do Dourado.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A segunda-feira (20) ainda teve jogos da Série D, Amistoso da Seleção Feminina, Brasileiro Sub 20, Argentino, Espanhol, Italiano e Português.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA SEGUNDA-FEIRA (20):

BRASILEIRÃO

Cuiabá-MT 2 x 2 Fluminense

SÉRIE D

Guarany de Sobral-CE 2 x 0 Galvez-AC

AMISTOSO SELEÇÃO FEMININA

Brasil 4 x 1 Argentina

BRASILEIRO SUB 20

São Paulo 2 x 3 Botafogo

ARGENTINO

Gimnasia y Esgrima (ARG) 1 x 0 Unión de Santa Fé

Lanús (ARG) 1 x 2 Newell’s Old Boys (ARG)

Rosario Central (ARG) 1 x 0 San Lorenzo (ARG)

Defensa y Justicia (ARG) 0 x 0 Banfield (ARG)

ESPANHOL

Barcelona 1 x 1 Granada

ITALIANO

Udinese 0 x 4 Napoli

PORTUGUÊS

Benfica 3 x 1 Boavista

Braga 3 x 1 Tondela