Com ferramenta polêmica, Chrome 94 chega hoje para os usuários

A Google lançou hoje a nova atualização para o seu navegador Google Chrome. O Chrome 94 chega somente três semanas após o Chrome 93. O motivo é que a empresa desenvolvedora do browser decidiu mudar seu cronograma de atualizações, passando de seis semanas para quatro. E nesse novo update, uma funcionalidade traz um assunto bem polêmico.

Por mais que o período de três semanas entre uma atualização para outra seja curta e não traga tantas novidades assim, o suporte para uma nova API de detecção de ociosidade traz muito pano para a manga. Hoje o Chrome (e diversos outros navegadores) funcionam assim: eles conseguem rastrear/observar se o usuário está mudando de aba ou se mexeu o mouse para subir lá na lista de abas abertas. Sabe quando você está navegando em algum site de compras ou lendo algum texto de marketing de conteúdo e sobe um pop-up de propaganda pedindo seu e-mail em troca de um e-book ou algum descontinho meia boca? Então, isso é a detecção do API… Pelo menos a antiga, a nova é pior.

Agora o Chrome conseguirá informar aos desenvolvedores se o usuário está usando outro app e deixou o navegador em segundo plano. Deu um alt+tab? O Chrome está sabendo! Outros browser se posicionaram contra o uso dessa API. A justificava do Mozilla foi o uso para “vigilância capitalista”. Bem, antes o problema fosse rastreio para marketing, para que profissionais da área quebrassem a cabeça em como forçar os visitantes a fazer compras ou entregar o e-mail em troca de um e-book de 5 páginas.

Em sites mal-intencionados — e até naqueles bem-intencionados pois de boas intenções está faltando vaga no inferno — essa API traz riscos para a segurança e a privacidade do usuário do navegador. A equipe da WebKit, engine do Safari, já se pronunciou contra essa API usando esses motivos relacionados a proteção do usuário. A API de detecção de ociosidade será ativada por padrão para os devs.

Fonte: Neowin