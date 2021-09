Com guarda-chuva de frevo, Gil do Vigor vai a festival LGBTQIA+ na Califórnia

Vivendo nos EUA, onde cursa o seu phd, Gil do Vigor também tem aproveitado o novo lar para se divertir com os novos amigos. O economista posou super estiloso em um festival LGBTQIA+ na Califórnia e mostrou aos fãs os cliques nesta terça-feira. Apesar da novidade em estar em um país diferente, o evento fez Gil voltar ao passado, ao “BBB21” mais precisamente, onde teve uma festa colorida dedicada a ele.

“Me fez relembrar da minha festa do líder e de tudo o que me trouxe até aqui. E estou aqui! Mas trouxe comigo um pedacinho de cada um no coração, e na mala, um símbolo do meu Pernambuco que é para me fazer sentir pertinho de vocês”, celebrou ele, ao mostrar como estava “badalando” no festival.