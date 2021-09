Com Jadson no banco, Avaí está pronto para enfrentar o Londrina – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 27 (AFI) – Anunciado na semana passada, o meia Jadson teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pode fazer sua estreia pelo Avaí nesta terça-feira, contra o Londrina, na Ressacada, pela 27ª rodada da Série B do Brasileiro.

A tendência, porém, é que Jadson fique apenas como opção no banco de reservas, apesar do técnico Claudinei Oliveira ter dito que o ex-meia de Corinthians e São Paulo chega “com peso de titular”.

“Conversei com o Jadson. Ele disse que sabe o encaixe do time, mas precisamos de elenco por ter vários jogadores pendurados. Ele chega com um peso de titular, mas não quer dizer que já vai jogar. Chega para nos ajudar”, disse o treinador.

Em relação ao time que ganhou do CRB, por 2 a 1, em Maceió, Claudinei Oliveira deve realizar apenas uma mudança. O volante Bruno Silva foi vetado pelo departamento médico. De volta após cumprir suspensão, Jean Cléber aparece como principal alternativa.

A provável escalação do Avaí é: Glédson; Edilson, Betão, Alemão e Diego Renan; Jean Cléber, Marcos Serrato e Lourenço; Copete, Vinícius Leite e Getúlio.

Embalado por duas vitórias seguidas, o Avaí está na quinta colocação, com 43 pontos, e tem a chance de entrar no G4.