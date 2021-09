Com jogadores experientes e bagagem internacional Cuiabá deslancha no Brasileiro – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 13 (AFI) – A equipe do Cuiabá conquistou mais um ótimo resultado fora de casa ao vencer o Juventude-RS por 2 a 1 em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Com resultado, o Dourado, mostra uma grande recuperação na competição e já é o 8º colocado com 27 pontos, vindo de uma sequência de 4 jogos de invencibilidade.

O inicio do Cuiabá não havia sido muito bom e se manteve algumas rodadas na zona do rebaixamento. Mas com trabalho do técnico Jorginho e os jogadores que haviam chegado ao clube começaram a se entrosar. Com isso a equipe foi evoluindo durante a competição, e com ajuda da empresa Casa Soccer, do empresário Luís de Carvalho, foi fundamental para que o clube tivesse várias opções durante o Brasileirão.

REFORÇOS PONTUAIS

Antes de iniciar o Brasileirão a Casa Soccer que tem grande prestígio no futebol brasileiro e Internacional já havia colocado no clube jogadores experientes com títulos e bagagem internacional, como, Jonathan Cafu, Clayson, Caio Mota, Marllon, volante Camilo que ajudaram na conquista do título estadual de forma invicta. E no Brasileiro chegaram ainda o lateral João Lucas vindo do Flamengo, o meia Lucas Cardoso, o atacante Gustavo Nescau havia sido artilheiro da Série A3 do Paulista e recentemente chegou o zagueiro Alan Empereur campeão da Libertadores com Palmeiras e veio do Verona-ITA.

VISITANTE INDIGESTO

No campeonato Brasileiro o Cuiabá vem realizando uma grande campanha e dos 10 jogos realizados fora de casa teve apenas uma derrota no início da competição e três vitórias já havia vencido Chapecoense, Palmeiras e agora o Juventude. Nesta partida um dos atletas que chegou através da Casa Soccer foi o atacante Jonathan Cafu que foi eleito o melhor jogador em campo. O primeiro gol do Dourado saiu após ele arrancar pela direita fintar o lateral e cruzar na área e o zagueiro Quinteiro desviar contra seu próprio gol aos 45 minutos do primeiro tempo de jogo. O atacante que já fez 2 gols na competição também havia se destacado na vitória diante do Santos por 2 a 1.

PRÓXIMO JOGO

O Cuiabá só volta a campo no próximo dia 20 de setembro, na Arena Pantanal, para enfrentar o Fluminense em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão.