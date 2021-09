Com Jojo Todynho em Paris, namorado reclama de saudade: ‘Tá na hora de voltar’

Jojo Todynho está aproveitando a viagem a Paris, na França. Por lá, participou de jantar com Cauã Raymond, festa com a presença de Neymar, além de bater muita perna (e fazer cliques) na Cidade Luz. Do lado de cá do oceano, quem acompanha as aventuras da cantora é o novo namorado dela, Marcio Felipe. Ele, inclusive, fez questão de se declarar e mandar um recadinho para a artista.