Com Junior Rocha no comando, Ypiranga-RS vira pedra no sapato de clubes paulistas – Futebol Interior

Erechim, RS, 6 – O Ypiranga-RS, time com melhor campanha na Série C do Brasileiro conquistou mais uma vitória na competição e vai encaminhar sua classificação para próxima fase. O time do técnico Júnior Rocha venceu o Oeste-SP por 2×0 e com resultado o time paulista foi rebaixado para Série D do Brasileiro de 2022.

O time do técnico Júnior Rocha entrou em campo para enfrentar o Oeste, já havia vencido no primeiro turno por 4 a ,2 na Arena Barueri, o jogo em Erechim-RS no primeiro tempo terminou em 0 a 0, mas na segunda etapa logo com quatro minutos o Canarinho abriu o marcador com Luis Felipe e quatro minutos após aumentou o placar com Silvano fazendo 2 a 0 e mantendo sua equipe na liderança do Grupo B com 30 pontos.

CARRASCO

A vitória diante do Oeste foi a sétima diante de clubes paulista, foram 08 confrontos só havia perdido para Ituano fora de casa por 2 a 1, havia vencido o Botafogo duas vezes, Mirassol em duas oportunidades também, o time de Barueri em duas partidas e Ituano fora de casa e Novorizontino que será seu próximo adversário, no primeiro turno time de Junior Rocha venceu por 3 a 2.

“Feliz com mais uma vitória independente do adversário nós temos que procurar sempre realizar bons jogos e conquistar os três pontos, mas sempre respeitando nosso adversário e agora teremos o Novorizontino que está na briga com a gente pela liderança e esperamos realizar um grande jogo e garantir nossa classificação”, disse o técnico Júnior Rocha.

MELHOR ATAQUE E PRÓXIMO JOGO

Com melhor campanha na Série C do Brasileiro, o Ypiranga tem o melhor ataque da competição com 25 gols e um aproveitamento de 66% na competição, o Canarinho volta a campo no sábado (11), às 17h, no Estádio Jorge de Biasi, para enfrentar o Novorizontino.