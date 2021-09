Luísa Sonza resolveu mais uma vez ‘quebrar’ a web com alguns cliques na noite da última quarta-feira (15). A cantora posou com um look que apostou na transparência e colocou o corpão para jogo deixando a lingerie de renda fio-dental à mostra.

Na postagem que já bateu 1 milhão de curtidas, não faltaram elogios para a loira. “Como que pode ser gata desse jeito. Não aguento”, escreveu uma seguidora. “A perfeição existe”, pontuou outra internauta.

Confira os cliques: