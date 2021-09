Com o rebaixamento decretado, Paraná confirma saída de atacante ex-Santa Cruz – Futebol Interior

Curitiba, PR, 24 (AFI) – Sem chances de se salvar do rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série C, já que teve a degola decretada desde a rodada passada, o Paraná segue em reformulação já pensando na temporada de 2022 e na noite desta quinta-feira (23) confirmou mais uma baixa, a 34ª no decorrer do ano.

Trata-se do atacante Sillas, de 26 anos, que foi contratado no inicio da Série C e fez 12 jogos com a camisa paranista, senndo nove como titular. Mesmo assim, não conseguiu balanças as redes e dar assistência.

Revelado pelo Sete de Setembro-AL, o atacante tem passagens por Boa Esporte, Campinense, Vitória da Conquista, Perilima, Santa Cruz, Retrô FC, Votuporanguense, Cabofriense e Madureira, onde jogou o Campeonato Carioca neste inicio de temporada. Agora, ele está livre para acertar com um novo clube.

Com 13 pontos ganhos em 17 jogos, o Paraná se despede da Série C em um ‘duelo dos rebaixados’ do Grupo B, onde a equipe recebe o Oeste, no Estádio Durival de Britto, às 15h.