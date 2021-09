Com salários atrasados, jogadores de clube da Série D ameaçam fazer greve – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 2 (AFI) – Nada é tão ruim que não possa piorar. O ditado resume bem a situação do Treze-PB. Já eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro, o clube enfrentou problemas por causa de salários atrasados. Por pouco, o treino desta quarta não ocorreu.

O elenco trezeano ameaçou não entrar no Estádio Presidente Vargas para realizar as atividades diárias. O motivo foi o atraso de dois meses no pagamento dos salários.

O técnico Wellington Farjado interviu e, para amenizar a situação, conseguiu convencer o grupo a treinar. A diretoria do Treze ainda não se pronunciou sobre o caso.

HISTÓRIA REPETIDA

Essa história não é inédita no Treze. Em março desse ano, o elenco passou por situação parecida antes de enfrentar o América-MG, pela Copa do Brasil. A situação foi contornada após reunião entre atletas e diretoria.

SITUAÇÃO NA SÉRIE D

Na sexta colocação do Grupo A3 da Série D, com 15 pontos, o clube paraibano não tem mais chances de se classificar à segunda fase.

O Treze encerra sua participação neste domingo, às 15h, diante do líder ABC-RN, fora de casa.