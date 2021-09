Com semifinal brasileira na Libertadores e Série B, confira TODOS os RESULTADOS desta TERÇA – Futebol Interior

Campinas, SP, 21 (AFI) – A terça-feira (21) teve emoção do começo ao fim do dia. Os maiores destaques ficaram para o empate sem gols no jogo de ida da semifinal brasileira da Libertadores entre Palmeiras e Atlético-MG, disputando no Allianz Parque. Na Série B, Guarani, Avaí, CRB e Londrina conquistaram resultados positivos.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A terça-feira (21) ainda teve Copa Paulista, final do Amapaense, Paulista Feminino, Copa do Brasil Sub 17, Espanhol e Italiano.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA TERÇA-FEIRA (21):

LIBERTADORES

Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG

SÉRIE B

Guarani 2 x 0 Remo-PA

Brasil-RS 0 x 1 CRB

Avaí 1 x 0 Goiás

Sampaio Corrêa-MA 2 x 2 Brusque-SC

Náutico 1 x 2 Londrina

Vila Nova-GO 0 x 0 Confiança

COPA PAULISTA

Votuporanguense 3 x 0 Velo Clube

Botafogo 0 x 0 Comercial

Rio Claro 1 x 1 Noroeste

São Bento 0 x 2 XV de Piracicaba

São Bernardo 1 x 2 EC São Bernardo

Santos 2 x 1 Primavera

Atibaia 1 x 1 Juventus

Taubaté 3 x 0 São Caetano

AMAPAENSE

Santos-AP 0 x 0 Trem-AP

PAULISTA FEMININO

Portuguesa 0 x 4 Red Bull Bragantino

Realidade Jovem 0 x 5 São José

COPA DO BRASIL SUB 17

Porto Vitória-ES 0 x 5 Atlético-MG

ESPANHOL

Getafe 1 x 2 Atlético de Madrid

Athletic Bilbao 1 x 2 Rayo Vallecano

Levante 0 x 2 Celta

ITALIANO

Bologna 2 x 2 Genoa

Atalanta 2 x 1 Sassuolo

Fiorentina 1 x 3 Internazionale