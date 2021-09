Com Tombense-MG, Botafogo-PB e Manaus-AM garantidos, confira como ficarão os grupos da próxima rodada da Série C. VEJA AQUI! – Futebol Interior

Campinas, SP, 25 (AFI) – Chegou ao fim a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C neste sábado (25), com a disputa de forma completa da 18ª e última rodada nesta tarde. Tombense-MG, Botafogo-PB e Manaus-AM garantiram as últimas vagas que ainda estavam em aberto.

Agora, o Portal Futebol Interior trás um especial, para você, internauta, ficar por dentro de como ficarão os grupos da segunda fase da Série C. Vale lembrar, que o 1º e 3º colocados de cada chave, terão o 2º e o 4º da outro grupo, respectivamente.

Ou seja, o Grupo 1 terá: Paysandu-PA (1º do Grupo A), Botafogo-PB (3º do Grupo A), Ituano-SP (2º do Grupo B) e Criciúma-SC (4º do Grupo B). Já o Grupo 2 terá: Novorinzontino-SP (1º do Grupo B), Ypiranga-RS (3º do Grupo B), Tombense-MG (2º do Grupo A) e Manaus-AM (4º do Grupo A).

Eles jogarão dentro das chaves em sistema de turno e returno. Onde ao fim das oito rodadas, os dois primeiros de cada grupo garantem acesso à Série B. Já os dois lideres se classificam para a final. A grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.

CONFIRA OS GRUPOS DA 2ª FASE:

GRUPO 1

Paysandu-PA

Botafogo-PB

Ituano-SP

Criciúma-SC

GRUPO 2

Novorizontino-SP

Ypiranga-RS

Tombense-MG

Manaus-AM