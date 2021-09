Com torcida liberada, Ferroviária visita o Esportivo-RS pelas oitavas – Futebol Interior

Campinas, SP, 24 (AFI) – O Campeonato Brasileiro Série D está em sua reta final e as oitavas de final serão realizadas neste final de semana, com quatro jogos no sábado e outros quatro no domingo. A Ferroviária, único paulista vivo, entra em campo diante do Esportivo-RS, fora de casa.

Ferroviária e Esportivo se enfrentam no sábado, às 16h, no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS), com presença da torcida. Os paulistas eliminaram o Brasiliense-DF na fase anterior, enquanto os gaúchos tiraram o Santo André.

O time de Araraquara está invicto há 15 jogos e tem a oportunidade de igualar sequência histórica conquistada em 2007. Além disso, chega com o melhor ataque, com 25 gols, e a melhor defesa, com cinco gols sofridos.

OUTROS JOGOS

No mesmo horário, há mais dois jogos. Campeão em 2010, o Guarany-CE segue em busca do bicampeonato, algo inédito na competição, e visita o Campinense-PB. Já o Caxias-RS recebe o União-MT. Mais cedo, às 15h, há ainda o duelo entre Atlético-CE e Paragominas-PA.

REGULAMENTO

Todo o mata-mata será em dois jogos sem vantagem de gol fora de casa. O time de melhor campanha faz o segundo jogo como mandante e, em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. O árbitro de vídeo (VAR) será utilizado a partir das quartas de final, fase que define os quatro acessos à Série C.

CONFIRA OS JOGOS: