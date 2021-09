Com vantagem e jogando pelo empate, Santo André-SP recebe o Esportivo-RS – Futebol Interior

Santo André, SP, 17 (AFI) – Em jogo decisivo da Segunda Fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santo André recebe o Esportivo, pelo jogo da volta. A partida acontece neste sábado, às 15h, na Arena Idamar, em Diadema.

O Ramalhão tem uma boa vantagem para o confronto. O time venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e, portanto, joga por qualquer empate e pode perder até por um gol de diferença que o confronto será decidido nos pênaltis.

MISTÉRIO

O time do técnico Wilson Júnior ainda não foi revelado. O que se sabe é que a equipe realizou trabalhos táticos e físicos ao longo da semana e realizou apenas um trabalho leve nesta sexta.

SUSPENSOS

Não há nenhum jogador suspenso por cartão vermelho ou três amarelos.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O técnico deve repetir a escalação do primeiro jogo. Portanto, deve entrar com: Fabrício; Eliandro, Léo Gobo, PV e Ruan; Denis, Gledson, David Ribeiro e Gian; Nunes e Will.