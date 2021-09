Com vitória do Flamengo na semi da Libertadores, confira TODOS os RESULTADOS desta QUARTA – Futebol Interior

Campinas, SP, 22 (AFI) – A quarta-feira (22) foi perfeita para os times brasileiros que brigam pelos títulos continentais. No jogo de ida das semifinais da Libertadores, o Flamengo recebeu e venceu o Barcelona-EQU por 2 a 0, com dois gols de Bruno Henrique. Já o Red Bull Bragantino saiu na frente na Sul-Americana ao vencer o Libertad-PAR, pelo mesmo placar.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A quarta-feira (22) ainda teve jogos do Brasileirão, Série B, Segundona, Paulista Feminino, Paulista Sub 20, Internacionais e muito mais.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA QUARTA-FEIRA (22):

LIBERTADORES

Flamengo 2 x 0 Barcelona (EQU)

SUL-AMERICANA

Red Bull Bragantino 2 x 0 Libertad (PAR)

BRASILEIRÃO

São Paulo 0 x 0 América-MG

SÉRIE B

Vitória 0 x 0 Coritiba

Operário-PR 1 x 2 Ponte Preta

SEGUNDONA

Taquaritinga 0 x 1 América

Fernandópolis 0 x 4 Inter de Bebedouro

Catanduva 1 x 2 Matonense

XV de Jaú 0 x 0 VOCEM

Santacruzense 3 x 0 Osvaldo Cruz

Assisense 1 x 2 Grêmio Prudente

Itapirense 0 x 3 São-Carlense

Mogi Mirim-SP 0 x 2 Independente

São Carlos 1 x 4 Rio Branco

Mauaense 1 x 4 Flamengo

Colorado Caieiras 1 x 0 Barcelona

Guarulhos 0 x 1 Paulista

Manthiqueira 0 x 2 União Mogi

ECUS 2 x 4 Mauá

Atlético Mogi 0 x 6 União Suzano

PAULISTA FEMININO

Santos 2 x 1 Ferroviária

Palmeiras 1 x 1 Corinthians

PAULISTA SUB 20

Mirassol 4 x 1 Olímpia

Corinthians 3 x 0 Juventus

COPA DO BRASIL SUB 17

Cruzeiro 0 x 0 Flamengo

PARANAENSE SEGUNDA DIVISÃO

Nacional 1 x 3 União

Independente São Joseense 2 x 1 PSTC

Prudentópolis 0 x 1 Andraus Brasil

Araucária 1 x 2 Verê

Apucarana Sports 0 x 0 Iguaçu

ESPANHOL

Espanyol 1 x 0 Alavés

Sevilla 3 x 1 Valencia

Real Madrid 6 x 1 Mallorca

Villarreal 4 x 1 Elche

ITALIANO

Salernitana 2 x 2 Hellas Verona

Spezia 2 x 3 Juventus

Milan 2 x 0 Venezia

Cagliari 0 x 2 Empoli

FRANCÊS

Lille 2 x 1 Reims

Monaco 3 x 1 Saint-Etienne

Montpellier 3 x 3 Bordeaux

Nantes 3 x 1 Brest

Rennes 6 x 0 Clermont

Angers 0 x 0 Olympique

Lens 0 x 1 Strasbourg

Lorient 1 x 0 Nice

Lyon 3 x 1 Troyes

Metz 1 x 2 PSG